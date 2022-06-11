Türkiye Gazetesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize düşen bir araç buldu. Aracın içinde ve yakınlarında yapılan aramada kimseye rastlanmadı.

CESET BAŞKA BİR ARAZİDE, ARKADAŞI OTELDE

Aracın içinden çıkan bir kişinin yakındaki bir otele gittiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, oteldeki F.S.U. (18) adlı kişiyi bularak olayla ilgili bilgi aldı. F.S.U., kazanın ardından aracın içinden çıktıklarını, otel yönüne doğru yürürken araziye giden yola girdiklerini ve o sırada Gökhan Atik'in belinden silahını çıkararak havaya bir el ateş ettiğini, bunun üzerine kendisinin korkarak, yakındaki otele koşarak kaçtığını öne sürdü.

Polis ekipleri, aldıkları bilgi üzerine otelin yakınındaki arazi üzerinde araştırma yaptı. Yapılan araştırmada bir kutu mermi bulan ekipler, ardından da Gökhan Atik'in cansız bedenini buldu.

Atik'in intihar ettiğinin üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltında olan F.S.U'nun sorgusu ise devam ediyor.

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