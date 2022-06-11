Türkiye Gazetesi

Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda sokakta yürüyen iki kadına bir şahıs kuru sıkı tabancayla ateş ederek kaçmış, olayda bir kadın bayılmış, diğer kadın ise olaya tepki vermemişti.

HAFİZA KAYBINA 'BAYILTARAK' ÇÖZÜM

Yaşanan olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayı kısa sürede çözerek, şahısların hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurduğunu tespit etmişti.

Olayın ardında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, silahla ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Bunama ve hafıza kaybı tedavisine umut oldu: Bir anda her şeyi hatırladı Genç kemirgenlerden alınan beyin sıvısını yaşlı farelere enjekte eden bilim insanları ortaya çıkan bulgulara şaşırdı. Bu yöntemle hafıza kaybı tersine çevrildi ve gelecekteki bunama tedavileri için umut arttı.

Koronavirüs geçiren profesörde hafıza kaybı görüldü: Uzmanlardan uzamış korona sendromu uyarısı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Kavak, korona virüs geçirdikten sonra hafıza kaybı yaşayıp vücudunda hasarlar oluştu. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi ve Korona Virüs Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, korona geçiren hastalarda hafıza kaybının 1 yıla kadar sürdüğünü ifade ederek, vatandaşlara bulmaca çözmeyi önerdi.