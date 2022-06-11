Türkiye Gazetesi

Pervari ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü.

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire E.G. de akıntıya kapıldı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada Halime Timurtaş sudan çıkarıldı.

Halime Timurtaş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, E.G'yi arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA 'ACI GÜNÜMÜZ' DİYEREK DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Acı günümüz. Siirt Pervari’de bir grup sağlık çalışanı arkadaşımız, piknik yapmak için Müküs Çayı kenarına gitti. Elini yıkadığı sırada, dengesini kaybedip akıntıya kapılan hemşire arkadaşımız Halime Timurtaş, çaydan çıkarılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı” ifadelerini kullandı.

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