Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Ordu Ünyeli Uzman Çavuş Gökhan Demir (34), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Gökhan Demir’in baba evinin Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi’nde olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe -Kilit Harekatında Kuzey Irak’ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP’nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu-Ünyeli İs. Uzman Çavuş Gökhan Demir evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve baş sağlığı dileriz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise yaptığı paylaşımda, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Adıyaman’a şehit ateşi düştü Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda EYP saldırısı sonucu şehit olan Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer’in ailesine acı haber verildi.

Siirt’te mayın imhası sırasında patlama: 1 asker şehit, 1 asker yaralı Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 askerden biri tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Diğer askerimizin ise tedavisi sürüyor.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.