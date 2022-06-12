Türkiye Gazetesi

12 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporu açıklandı, peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne dair harita yayımladı, yurt genelinde etkili olan sağanaklar sürecek mi, yağışlar ne zaman sona erecek belli oldu. Haziran ayı ile birlikte başlayan yaz yağmurları bir süre daha yurdun büyük bölümünde etkili olmaya devam edecek. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Antalya gibi şehirlerde sağanak kuvvetli olacak, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında olacak.

12 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Marmara, Ege'nin kuzey ve iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusu Batı Karadeniz Bölümü ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

12 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

34 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, birçok kenti kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kod ile uyardı. Sarı kod verilen iller şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce.

Günün beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıkları şöyle:

BURSA 17°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.