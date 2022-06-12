Türkiye Gazetesi

Dünyanın en uzun düz caddeleri arasında Türkiye'den bir cadde de yer alıyor. 7 kilometre uzunluğunda olan ve Van şehir merkezi ile Van Gölü'nü birleştiren İskele Caddesi, Van'ın en prestijli caddesi olarak biliniyor. Cadde üzerinde tek bir viraj dahi bulunmuyor.

YONGE'NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Dünyadaki en uzun düz caddeler sıralamasında Kanada'ya bağlı Toronto'daki Yonge Caddesi'nin ardından ikinci sırada bulunan cadde, Türkiye'nin de en uzun düz caddesi olma özelliğine sahip.

KENEDY CADDESİ LİSTEDE YOK

1896 kilometre uzunluktaki Yonge Caddesi, İstanbul-Van arası karayolu mesafesinden daha uzun. Türkiye'deki en uzun cadde ise İstanbul'daki Kenedy Caddesi. Ancak Kenedy Caddesi'nde virajlar bulunduğu için bu sıralamada yer almıyor.

KUŞ UÇUŞU BİLE BİTMEK BİLMİYOR

Drone ile havadan görüntülenen İskele Caddesi, kuş uçuşu bile bitmek bilmiyor. Gündüz ve akşam her anı bir başka güzel olan caddenin Van Gölü'ne ulaştığı noktada ise büyük bir millet bahçesi bulunuyor.

Taksicilerin müşteri kavgası: Caddeyi ringe çevirdiler Beşiktaş’ta müşteri kavgasına tutuşan iki taksici birbirine girdi. Caddeyi boks ringine çeviren taksicilerin kavgası kameraya anbean yansıdı.