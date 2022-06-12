Türkiye Gazetesi

Ankara'da son birkaç gündür etkili olan kuvvetli sağanak, sel felaketini ve su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar ise sağanak öncesinde gökyüzünde yeşil bulutlar gördüklerini ifade ettiler ve bu konu sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeşil renkte görülen bulutlar doğaldır. Buradan komplo teorisi çıkarmaya gerek yoktur" dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLANACAK BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

MGM Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yağan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gökkuşağının aynısı değil fakat benzeri bir hadise yaşanmış olabilir. İnsanlar genelde ‘siyah bulutlar gördük’ derler, kışın gökyüzünde kar yağmadan önce ‘kırmızı bulutlar gördük’ derler. Bazı durumlarda bulutun masmavi olduğundan bahsederler. Bunların hepsi, güneşten gelen ışıkların farklı dalga boylarında farklı renklere ayrılmış olmasından dolayıdır. Her renk farklı dalga boylarında gelir. Bu ışıklar sıvı suya ve su buharına çarptığı zaman farklı açıda kırılırlar ve yansırlar. Bu yeşil renkte görülen bulut da doğaldır. Buradan komplo teorisi çıkarmaya gerek yoktur” dedi.

Ankara’da yaşanan sağanağın iklim değişikliğine bağlanmaması gerektiğini söyleyen Yağan, "Bu yılın getirdiği bir durum. Bu hava sistemlerinin Türkiye’yi etkilemesiyle ilgili. Bunda iklim değişikliğine bağlanacak herhangi bir durum da söz konusu değil. Ülkemiz şu anda alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında" ifadelerini kullandı.

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