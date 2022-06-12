Türkiye Gazetesi

Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı gölüne arkadaşları ile birlikte piknik yapmaya giden 16 yaşındaki Rukiye Ömür feci bir şakanın kurbanı oldu.

KOLUNDAN TUTUP SUYA ATTILAR

4 arkadaş piknik yaparken, Serkan A. iddiaya göre, şaka yapmak için Rukiye Ömür'ün kolundan tutup suya attı.

Yüzme bilmeyen Rukiye Ömür'ün suda çırpındığını gören arkadaşları Sıla S. ve Yunus E.T., kızın yardımına koştular.

Çevreden buldukları ağaç dallarını birleştiren gençler suda çırpınan arkadaşlarına dalları uzatıp karaya çıkardılar.

Sağlık ekiplerine haber veren gençlerin ardından hastaneye kaldırılan Rukiye Ömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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