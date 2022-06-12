Türkiye Gazetesi

Günlerdir yurdu etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış pek çok kente sele neden olurken, Başkent'te de afetin yıkıcı etkileri bir vatandaşı hayattan kopardı.

Aracı ile sele kapılan servis şoför İlkay Yiğit'in cansız bedeni bir kaç saat sonra bulunurken, sele kapılan bir vatandaşı arama çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan günlerdir sel ve su baskınları ile uğraşan Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara korkutan bir uyarı geldi.

Sağanak yağışın bugün şiddetleneceğine dikkat çekilen uyarıda vatandaşlara tedbirli ve dikkatli olun çağrısı yapıldı.

TOPRAK SUYA DOYDU: DİKKATLİ OLUN!

Yapılan açıklamada, "Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün bin 468 araç 3 bin 914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız" denildi.

Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı Meteoroloji, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara'da zorlu sınav: Sağanak trafiği ve hayatı felç etti Ankara'da akşam saatlerinde yeniden etkisini gösteren sağanak nedeniyle trafik durdu. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, yollar adeta göle döndü.