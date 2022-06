Türkiye Gazetesi

Meteoroloji günler öncesinden uyarıda bulunmuştu, sağanak yağış yurdun bir çok bölgesini etkisi altına aldı. Bunlardan biri de Kırıkkale oldu, kuvvetli yağış ve dolu sonrası meydana gelen seller hayatı durma noktasına getirdi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlara telefonlara "hayati uyarı bildirimi" gönderildi. Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.

DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Kırıkkale'de dün aninden bastıran sağanak yağış, ilçelerde de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sulakyurt ilçesinde dolu ve yağış sebebiyle dereler taşma seviyesine ulaşırken, bazı araçlarda yolda kaldı. İlçede bulunan Öz deresi taşma seviyesine ulaşırken, tarım arazileri de zarar gördü. Sağanağa yakalanan bazı sürücülerde, araçlarıyla yolda kaldı. Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, rüzgar, dolu ve şiddetli şekilde yağmur yağışının gerçekleştiğini söyledi. Bildik, "Dere yataklarına sığmayacak sel meydana geldi. Çok şükür etkisini kaybetti. Şu an için ilçemizde her şey normal çok şükür can kaybımız yok. Sadece üst yapıda ve yollarda biraz tahribatlar var. Yaklaşık iki kilometre kadarda kanalizasyon hattında tahribat var. Onun haricinde bir sıkıntı yok" dedi.

DOLU TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ

Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili, Çelebi, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde de etkisini arttırarak gösteren sağanak ve dolu günlük hayatı felç etti. Bazı çiftçiler, yağışın ardından dolunun zarar verdiği tarım arazilerini kontrol etti. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağışları Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı ve ilgili müdürlerimizle birlikte AFAD İl Müdürlüğümüzdeki kriz merkezimizden takip ettik. Çok şükür ilimizde cana kasteden büyük bir sıkıntı yaşanmadı. İlimizde yaşanan tarımsal hasarla ilgili tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yağmurun afeti ile değil, bereketi ile gelmesi dileğiyle." ifadelerini kullandı.

