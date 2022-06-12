Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne, yürütülen başarılı operasyonlar sonrası huzur geldi. Bölgede dağlar, teröristlerden arındırıldı. Batman Sason ilçesine bağlı Kayadüzü köyünde yaşayan vatandaşlar, 20 yıl sonra yaylalara çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Köydeki gençlerin çoğu ise ilk defa yayla gördü.

"20 YILDIR HAYVANLARIMIZI OTLATAMIYORDUK"

Kayadüzü sakinlerinden İsmet Çelik, bölgenin huzura kavuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya borçlu olduklarını söyledi. Çelik "Biz Kayadüzü köyü olarak, şu an 20 yıldır gelemediğimiz 2 bin rakım yükseklikteki bölgesindeyiz. Burada 50 aile yaşıyordu. Bu ailelerimizden hiç biri burada değil. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları neticesinde çok şükür dağlarımız güvenli hale geldi. Hepimiz huzura kavuştuk. Bu zirvenin önemi bizler için çoktur. Bu yaylalarda 10 bin hayvan besliyorduk. Maalesef terör olayları yüzünden 20 yıldır buralara gelemedik. Şimdi eski günlerimize dönüp hayvancılığı yeniden canlandırmak istiyoruz. İlk defa gelen gençlerimiz burayı çok beğendi. Yaklaşık 3 saatlik bir yaya yürüyüşün ardından zirveye ulaşabildik. Karıyla, yeşilliğiyle, endemik bitki türleriyle burası gerçekten bir doğa harikasıdır. İstiyoruz ki herkes gelip bu yaylanın kokusunu ve temiz havasını alsın. Gençlerin mutluluğunu görmek bizleri de sevindirdi” dedi.

YAYLADA, DOĞAL KÖY KAHVALTISI

İl Özel İdaresi şantiye şefi Mehmet Salih Yıldız da "Gerçekten buranın doğası çok güzel. Bin bir türlü çiçek çeşidi var. Herkes buraları görmeli. Bu huzuru güvenlik güçlerimize borçluyuz" yorumunda bulundu. Yaylaya gelecek olan vatandaşları karşılayan ve onlara doğal köy ürünlerinden kahvaltı hazırlayan gençlerden Bayram Çelik "Bu dağlar çok güzel. Biz köyün gençleri olarak buraya gelenlere kahvaltı hazırladık. İnşallah bu güzel günler devam eder" dedi.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER DE GELDİ

Öte yandan, kahvaltının keyfini çıkaran vatandaşlar, şarkılar eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı. Dört saatlik yürüyüşe Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Batman İl Genel Meclis üyeleri, MHP ve AK Parti ilçe başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda köylü vatandaş katıldı.