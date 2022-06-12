Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, tartıştığı anne ve babasını canice katleden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Gelibolu'ya bağlı Ilgardere köyünde yaşayan ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 36 yaşındakş Mustafa K. dün akşam annesi Refika (66) ve babası Ali K'yi (63) bıçaklayarak ağır yaralamış, çift olay yerinde can vermişti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Mustafa K'nin jandarmadaki ifadesinde, suçunu itiraf ederek anne ve babasını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Refika ve Ali K'nin cenazeleri ise ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cinnet getiren adam anne ve babasını katletti Çanakkale'de cinnet geçiren bir adam, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

İlaç almak için evden çıktı: Döndüğünde karşısında anne ve babasının cesedini buldu Adana’nın Kozan ilçesinde annesine ilaç almak için eczaneye giden genç kadın eve döndüğünde anne ve babasının cesedini buldu.