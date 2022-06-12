Özaltın Holding ve Gloria Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Özaltın hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Özaltın'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
YARIN DEFNEDİLECEK
Holding'den yapılan açıklamaya göre, Özaltın'ın cenazesi yarın İstanbul Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Vefat nedeniyle verilen ilanda çelenk gönderilmemesi istenirken, arzu edenlerin çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunabileceği belirtildi.
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