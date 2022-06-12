Türkiye Gazetesi

İstanbul-İzmir otoyolu feci bir kazaya sahne oldu. İzmir'den İstanbul istikametine doğru ilerleyen Özcan Bozkurt yönetimindeki otomobil, Balıkesir Susurluk ilçesi Hatap deresi mevkiinde arızalandı. Bozkurt aracını emniyet şeridine park etti. Bunu gören Baran Enver Çinkılıç (26) da yardım için aracıyla peşinden gitti.

Bu esnada Serkan Coşkun idaresindeki otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç, önce Bozkurt'un, sonra da Çinkılıç'ın otomobiline çarptı. Coşkun ile Çinkılıç'ın araçları alev alırken vatandaşlar 112 Acil'i arayıp yardım istedi.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, alevleri söndürdü. Yapılan incelemede Çinkılıç'ın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Bozkurt ile Coşkun ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkilinin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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