Türkiye Gazetesi

Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden üç arkadaş, Mevlana Mahallesi, Güvercin Sokak'ta bulunan bir dondurmacıya gitti. Gençler, burada dondurma yedikten sonra adisyonun arkasına "Çektiğin fotoğrafa say" yazıp iş yeri sahibi O.N'ye verdi. O.N, müşterilere hesabı ödemelerini söyledi. Ancak şahıslar, parayı vermeyip araçlarına atlayıp gitti.

Bu olaydan bir saat sonra içlerinden N.G.Ç. tek başına iş yerine geldi. Arabadan tüfekle inen şahıs, dükkana doğru 2 el ateş etti. Bu esnada olay yerinden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru, "dur" ihtarında bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan saldırgan, hızla kaçtı. Şüpheli kısa sürede yakalanırken saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Mücevher vurgununda yeni gelişme! Hesap sormaya giden mağdurlar bir de dayak yedi Türkiye genelinde 110 bin kişiyi, 250 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher firmasının Kocaeli’deki şubesini vatandaşlar bastı. Vatandaşların görevliler tarafından tartaklanarak zorla dışarıya çıkartıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dondurmanızı kendiniz yapın Sıcak havalarda herkesin ilk tercihi dondurmadan yana oluyor. Ancak kimi zaman çocuğunuz ya da kendiniz için içeriğini bilmediğiniz paketli bir dondurma tüketme fikri endişelendirebilir.