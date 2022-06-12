Türkiye Gazetesi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde ikamet eden Gün ailesi, Nergizlik Baraj Gölü'nün kıyısına piknik yapmaya gitti. Sıcaktan bunalan 19 yaşındaki Durmuş Gün, serinlemek için baraj gölüne girdi.

Genç, gölde bir süre yüzdükten sonra dibe doğru batmaya başladı. Olan biteni endişel gözlerle seyreden aile üyeleri, 112 Acil'i arayıp yardım istedi.

Yapılan ihbar sonrası bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD'ın dalgıçları gölde arama kurtarma çalışması başlattı. Dalgıçlar kısa sürede içinde Gün'ün cansız bedenine ulaştı. Yakınları sinir krizi geçirirken cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Aksaray'dan acı haber! Pikniğe diye giden gençlerin cesetleri bulundu Aksaray'da piknik yapmak için evden çıkan gençler serinlemek için Mamasın Barajı'na girdi. 19 yaşında oldukları öğrenilen 2 gencin cesedi bulundu.

Denizli'de kayıp iki gencin vurulduğu ortaya çıktı! Bir kişi yakalandı Denizli'de kaybolan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse hala bulunamadı. İkilinin en son en son görüştüğü kişi tespit edildi ve yakalandı.

19 yaşındaki genç, Batman Çayı'nda boğuldu Batman Çayı, bir genci yuttu. 19 yaşındaki Bilal Keskin, serinlemek için girdiği sudan sağ çıkamadı.