Türkiye Gazetesi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Bu olaydan kısa bir süre sonra acı bir kaza daha gerçekleşti.

İzmir yönüne giden Canberk Altın (26) idaresindeki otomobil, Savaştepe Mecidiye mevkiinde orta refüje çarparak devrildi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, otomobilde yolcu olarak bulunan Ceyda Çakıroğlu'nun (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Altın, itfaiye ile polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkartıldı. Ambulansa konulan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Altın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ceyda Çakıroğlu'nun cenazesi de morgu götürüldü.

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