Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar başta başkent Ankara olmak üzere birçok noktada hayatı olumsuz etkilediği gibi ölümlerede neden oldu. Sağanak yağışlar hala da etkisini sürdürürken Gümüşhane'de yaşanan bir olay durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Bazı mahallelerde sağanak yağışın etkisiyle mazgallar tıkandı ve yollar adeta göle döndü.

19 yaşındaki Efsun Sena Ateş yağışın ardından evinden çıkarak çarşıya gitmek istedi. Ancak genç kız dışarda hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Karşıyaka Mahallesi Vadi Sokak’taki su birikintisine basan 19 yaşındaki Ateş, birdenbire suya gömüldü.

ACİL YARDIM ÖĞRENCİSİ İMDADINA KOŞTU

Kurtulmak için çırpınan Ateş, bir süre sonra bilincini kaybederek su üstünde hareketsiz kaldı. Kaldığı yurdun balkonundan Ateş’in su üzerinde hareketsiz olduğunu gören Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Özgür Akgün, su dolu çukura girerek kızı kurtardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin sudan çıkarılan Ateş’e ilk müdahaleyi yapmalarının ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, su dolu çukur ekiplerin çalışmasıyla kapatıldı.

'İŞİM HAYAT KURTARMAK'

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Özgür Akgün, “Kızın ayağı takıldı ve düştü. Biz de arkadaşımla fark ettik ve yardımına geldik. Bu bölümü okuyoruz zaten, en azından can kaybı olmadı. Benim işim hayat kurtarmaktı, ben de kurtardım” dedi.

Yurdun balkonunda oturduğu sırada olayı fark eden üniversite öğrencisi Fevzettin Songur ise “Ben yurtta kalıyorum, dışarıyı seyrederken su birikintisini farketmeyen bir kişi suya düştü, derinliğinden haberi yoktu sanırım. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. Ben de yardım gelmesi için bağırdım” diye konuştu.

VALİ O GENÇLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Kendi canlarını hiçe sayarak genç kızın hayatını kurtaran Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Diyarbakırlı Özgür Akgün, Şanlıurfalı Mücahit Toprak ve Trabzonlu Mehmet Tiryaki Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek tarafından makamda ağırlandı. Vali Taşbilek gençlere teşekkür ederek altın hediye etti.

Söz konusu çukur ile ilgili daha önce de başvurular yaptıklarını fakat bu zamana kadar hiçbir önlem alınmadığını dile getiren baba İbrahim Ateş, kahraman gençlere teşekkür ederek “Orada olmasaydılar benim çocuğum bir kaşık suda boğulup gidecekti” dedi.

'İŞİMİZ GEREĞİ BUNU YAPTIK'

Okulda aldıkları eğitimin gereğini yaptıklarını dile getiren Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Özgür Akgün ise “Yoğun sağanaktan dolayı biz de bir yere sığınmıştık ardından kızın su birikintisi içerisinde düştüğünü gördük. Gördükten sonra müdahale etmeye çalıştık. Zaten işimiz gereği bunu yaptık. Olayın biz de şokundaydık o karışıklıkta göremedik, ailesi kızlarıyla ilgileniyordu. Vali beyle görüştük, o da teşekkürlerini iletti” dedi.

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