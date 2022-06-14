Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta eşi Özlem Dursun'u darp ederek vahşice öldüren Ramazan Dursun'un annesi 67 yaşındaki Melek Dursun’un, oğlunun problemli biri olduğunu, sık sık kendisiyle de sorun yaşadığını ifade etti.

Katil Ramazan Dursun'un geçmişte de ağabeyine saldırdığı bu esnada onları ayrımaya çalışan babalarının korku ve panik nedeniyle ölümüne neden olduğunu belirten anne Melek Dursun, gelinini döverek öldüren oğlunun yaptıklarını anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

"BENİ DE DÖVERDİ"

Gelinini korumaya çalıştığı esnada kendisinin de oğlu tarafından darp edildiğini ifade eden Melek Dursun, "Oğlumla gelinim evleneli 17 yıl oldu. Ben gelinimi korurken oğlum beni de döverdi. İkimizde feci şekilde döverdi. Bir kerede oğlumla mahkemelik olduk. Yine dedim oğlumu hapse atsalar çocuklar kalacak tek başlarına o yüzden şikayetimizi geri çektik" ifadelerini kullandı.

"BABASI KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ"

Ramazan Dursun'un bir gece abisiyle tartışması üzerine kocasının korku ve panik nedeniyle aort damarının çatladığını, bu nedenle de eşinin hayatını kaybettiğini söyleyen Melek Dursun, "Abisi de karakola gitti şikayet etti. Ramazan'ı aldılar. Sonra abisi davadan vazgeçti. Biz bundan 17 senedir çekiyoruz. Babasının da bu olaydan sonra aort damarı çatladı. Biz acile gittiğimizde doktor dedi ki bu neyden korktu. Bu evde kavga ettiğinden dolayı babası kalp krizi geçirdi öldü" diye konuştu.

"BULDUĞU PARALARLA UYUŞTURUCU ALIYORDU"

Gelini ile arasında hiçbir sorun olmadığını, gelinini çok sevdiğini söyleyen Melek Dursun, "Gelinimle aramızda kötülük hiçbir şey yoktu. Ben gelinimi severdim. Eksiklerini giderirdim. Eksikleri olmasın yeter ki derdim. Yemezdim yedirirdim. Gene de başaramadım. Uşağım hep aynıydı. Gitti evine aldığım mobilyaları ikinci el olarak sattı. Gittim İstanbul'dan topladım onları. Buradan ev tuttum onlara. Ben 16-17 senedir çekiyorum ondan. Uyuşturucu tedavisi olsun diye Samsun'a da getirdim onu. Tedaviye karşılık vermedi. Her şeyini ben karşıladım onun. Ne bulursa içerdi. Bulduğu paraları da uyuşturucu alıyordu. Antalya'ya gittikten sonra daha da bozuldu. " dedi.

"TORUNLARIMIN YÜZÜNE BAKAMAM"

Hadiseyi duyduğunda büyük bir acı yaşadığının altını çizen anne Dursun, "Ben hastanelere gidemedim kendime güvenemedim. Düşerim orada felç olurum. Ben onları görsem kalp krizi geçirim. Ben onların yüzüne bakamam. Artık dayanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlu Ramazan Dursun’un cezaevinden kendisine haber gönderdiğinin altını çizen Melek Dursun, "Ramazan cezaevinden bana haber gönderiyor. Ben ona sahip çıkmıyorum. Gebersin orada. 3 tane çocuğunu yetim bıraktı. Benim öyle bir evladım yok" şeklinde konuştu.

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