Türkiye Gazetesi

Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı.

Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KOMŞUDA SAKLANAN BABA GÖZALTINA ALINDI

İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dut ağacı için evlat katili olan babaya müebbet hapis Osmaniye’de evin önündeki dut ağacını kestiği için oğlunu öldüren 70 yaşındaki adam, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Evlat katili babadan şok ifade: Kurtulsun diye yaptım Fatih'te oturduğu evde bipolar bozukluğu olan kızını öldüren emekli başkomiser Kemal A.'nın kızını neden öldürdüğü ile ilgili ifadesi ortaya çıktı. Babanın ifadesinde, "Kurtulsun diye yaptım" dediği öğrenildi.