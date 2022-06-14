Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hayri Mağara, ikamet ettiği Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine eşini ve çocuğunu silahla vurduktan sonra intihar etti. Yaralılar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

LOJMAN BAHÇESİNDE KATLETTİ

Alınan bilgilere göre, Batman Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında oturan polis memuru Hayri Mağara, eşi Stalina Luisa ve 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara ile lojman bahçesinde oldukları sırada belinden çıkardığı silahla önce eşi ve çocuğuna sıktıktan sonra intihar etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Ailenin diğer çocuğunun evde olmasıyla kurtulduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eşini ve çocuklarını zehirleyip intihar eden babanın mektubu ortaya çıktı! Eşi, oğlu ve kızını siyanürle zehirledikten sonra intihar eden Selim Şimşek, bıraktığı 2 sayfalık mektupta "Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi" ifadeleri yer aldı.

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Cinnet getiren adam eşini ve çocuklarını vurup intihar etti ​Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir adam eşini ve 2 çocuğunu silahla vurduktan sonra yaşadığı binanın 5'inci katından atlayarak intihar etti. Ağır yaralanan kadının ve çocukların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayı anlatan mahalle sakini, "Kadın merdivende yatıyordu. Çocuğa sordum 'Babam bize tuzak kurdu' dedi. 1 kız, 1 erkek çocuk ve kadın yaralıydı" dedi.

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