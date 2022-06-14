Antalya’da motosiklet ile yayanın çarpıştığı kazada 3 genç canından oldu. Kaza, gece yarısı Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 24 yaşındaki Yakup Yıldız idaresindeki motosiklet, bulvar üzerinde 24 yaşındaki Fevzi Can Derin'e çarptı.
3 GENÇ CANINDAN OLDU
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Yıldız, yanında Sude Ö. (17) ve Fevzi Can Derin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKUP YILDIZ
FEVZİCAN DERİN
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