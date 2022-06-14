Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, makam arabası ile Ankara dönüşünde yolda kalp krizi geçirdi. zundemir, Eskişehir’de hastaneye kaldırıldı. Ameliyat olan Uzundemir'in yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bir dizi temas İçin Ankara’ya giden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ankara dönüşü kalp krizi geçirdi. Makam aracı ile dönerken Polatlı’da kalp krizi geçirdiği öğrenilen başkan Uzundemir Eskişehir’de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olduğu öğrenilen Uzundemir’in ameliyata alındığı, ardından yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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