Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Han, 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra Osmanlı'nın birçok şehrine çınar ağaçları diktirdi. Bu ağaçlardan sekizi, Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde günümüze kadar geldi.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

2012 senesinde Anıtlar Kurulu tarafından tescillenen çınarlardan bazıları insanların kurbanı oldu. İlçe merkezindeki Pazaryeri girişinde 570 yıldır ayakta duran tarihî çınarlardan biri tamamen kurudu. Diğeri de kurumaya devam ederken çevreciler, yetkililere ilgisizliklerinden dolayı tepki gösterdi.

"ASIRLARDIR AYAKTA DURAN AĞAÇLAR, BİR YILDA KURUDU"

Çınarların, özensiz kazı çalışmaları ve betonlaşma yüzünden kuruduğu belirtildi. Vatandaşlar, asırlardır ayakta duran ağaçların, bir yıl içinde nasıl bu hâle geldiğinin araştırılmasını istedi. İlçedeki diğer 6 çınar ağacının da yok olmaması için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Restorasyon adıyla tarih vandallığı Beşiktaş Yıldız’daki Hamidiye Çeşmesi restorasyonunda, orijinalinde bulunan II. Abdülhamid Han’ın tuğrası yenilenmedi.

Malatya'da akıllara durgunluk veren olay: "Emeğim çok" deyip onlarca kayısı ağacını kökünden söktü! Malatya'da yıllar önce sattığı kayısı bahçesinde hak iddia ettiği ileri sürülen bir kişi, "emeğim çok" dediği onlarca ağacı kepçe ile kökünden söktü.