Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Elazığ’da sağanak başladı. Bir anda bastıran yağış sonrası alt geçitler suyla doldu. Ana caddelerin nehre döndüğü şehirde, onlarca araçlar mahsur kaldı.

İMDADA AFD VE İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Vatandaşlar, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri de iş makineleriyle suyun tahliyesi için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.

METEOROLOJİ'DEN AFET UYARISI

Meteoroloji “Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl il geneli ile Adıyaman’ın kuzey çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin edilirken ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Adana da sele teslim! Araçlar hurdaya döndü, 3 köprü büyük zarar gördü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen şiddetli sağanak sele neden oldu. İlçeye bağlı Düzağaç Mahallesi'nde sel nedeniyle 3 araç hurdaya dönerken, asırlık ağaçlar sulara kapıldı.

Bakan Kurum'dan selde hasar gören evlerle ilgili açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da afette zarar gören binaların yerine yenisinin yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını belirtti.

Ankara'daki selde can kaybı arttı Ankara'yı sel vurdu. Afette üç kişi öldü. Yapılan çalışmalar sonucu bugün bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylelikle ölü sayısı dörde çıktı.