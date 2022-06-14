Türkiye Gazetesi

Van Gölü kıyısında yürüyüş yapan vatandaşlar çürümüş erkek ceset bulundu. Olay, öğle saatlerinde Tatvan-Van karayolu güzergahında bulunan Van Gölü kıyısında meydana geldi.Gölün kıyısına yürümek için giden vatandaşlar çürümüş ceset buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken, cesedin ne zamandan beri göl kıyısında olduğuna ilişkin araştırmalar devam ediyor. Ceset otopsi için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

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