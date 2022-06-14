Türkiye Gazetesi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında park halindeki otomobilden kokuların gelmesi üzerine aracı kontrol eden otopark görevlisi, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede yaklaşık 1 hafta önce öldüğünü tahmin edilen şahsın cesedi, incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

KÖTÜ KOKU KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 hafta önce otoparka giren aracın içerisinden kokuların geldiğini duyan otopark görevlisi, araca doğru yaklaşarak kontrol edince bir erkek cesediyle karşılaştı. Otopark görevlisi durumu hemen müdürlerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, otopark içerisinde şerit çekerek önlem alırken, olay yeri ekibi ise aracın arka koltuğunda bulunan ceset üzerinde ve araç içerisinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otomobilde bulunan cesette daha önceden stent takılı olduğu öğrenilirken, yaşanan olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.

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