Türkiye Gazetesi

Dava dönüşü kaza yapan genç avukat kurtarulamadı. Dün Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde katıldığı duruşmadan sonra memleketi Kelkit ilçesinde dönmek için arabası ile yola çıkan avukat Hüsna Turhan, Kelkit-Şiran arasındaki Çilhoroz dağının eteğinde bulunan Kılıçtaşı köyü yakınlarında kaza yapmıştı. Yağış sebebi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden talihsiz avukat, savrulup taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana düşmüş ve aracının içinde sıkışmıştı. Kaza yerine gelen sağlıkçılar tarafından ağır yaralı olarak önce Kelkit Devlet Hastanesine oradan da ileri tetkik ve tedavi için sevk edildiği Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Mesleğe 4 yıl önce başladığı ve Kelkit eşrafından olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Hüsna Turhan’ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Kelkit ilçesinde merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Genç avukatın vefatının ardından kurumun sosyal medya hesaplarından acı haberi paylaşan Gümüşhane Barosu Başkanı Av. Metin Aslan, “Baromuzun genç avukatlarından Hüsna Turhan'ı Şiran'daki dava dönüşünde Kılıçtaşı köyü yakınlarında geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Acımız büyük. Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun” ifadelerini kullandı.

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