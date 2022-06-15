Türkiye Gazetesi

Meteoroloji İstanbul için gün ve saat verdi, sağanak geri geliyor. 15 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımlayan Meteoroloji, il il uyardı ve sağanak beklenen kentleri açıkladı. İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak beklendiğini belirten Meteoroloji, 19 Haziran Pazar günü ise kent genelinde gök gürültülü sağanağın hakim olacağını duyurdu.

15 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kırklareli ile İstanbul'un Avrupa Yakası hariç Marmara bölgesi, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

15 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

6 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji, 6 kentte yaşayanları sarı kod ile uyardı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Uyarı yapılan iller şöyle: Artvin, Erzurum, Kars, Rize, Trabzon ve Ardahan.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği (Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

32 ilde alarm verildi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 32 şehire sarı ve turuncu kodlu sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların kuvvetli olacağı bildirilirken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.