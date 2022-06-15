İstanbul’da E-5 Büyükçekmece TÜYAP mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşanan olayda yan yolda otlatıldığı söylenen inekler bariyerleri aşarak trafiğe çıktı. Yan yol boyunca emniyet şeridinden seyreden inekler ara ara da yola çıktı.
İNEKLER TRAFİĞİ KARIŞTIRDI
Kaza yapmamaya çalışan araç sürücüleri de yavaşlayınca trafikte aksamalar meydana geldi. Yaşanan anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla olanları kaydetti.
Tüm ülke bunu konuşuyor! 12 yaşındaki çocuğu öldüren inek gözaltına alındı Dünya genelinde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Güney Sudan’da 12 yaşındaki bir çocuğu vahşice öldüren inek tutuklandı. Eğer inek hakim tarafından suçlu bulunursa tutuklanabilir. Ülkede bir canlının hapis cezası olması olayı ilk değil.