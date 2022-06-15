Türkiye Gazetesi

Taksim Meydanı'nda çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Önce tartışan iki grup ardından kavga etti ve yabancı uyruklu bir genç facei kavgada kalbinden bıçaklandı. Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda yabancı uyruklu Sultan Cubne (21) ile Ömer S. meydanda alacak-verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin arkadaşları olayın yaşandığı yere gelerek birbirine girdi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, Sultan Cubne kalbinden bıçaklanarak yere düştü. Kanlar içerisinde kalan gence önce vatandaşlar ardından da sağlık ekipleri müdahale etti. Ağır yaralı genç ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLILARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından taraflar ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın yaşandığı bölgede çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısını ve kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI VE 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşların ifadelerine başvurdu. Vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçerek dar alan çalışması başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Ömer S.’yi Şehit Muhtar Bey Caddesi üzerinde yakaladı. Ayrıca Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi de gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

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