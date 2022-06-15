Türkiye Gazetesi

Taksicinin talebine itiraz eden kadın büyük şok yaşadı. Yaşananlar, o anları kayıt altına alan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, bununla da yetinmeyip göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Kadının duruma tepki göstermesi üzerine ise yolcusuna yumruk atarak karşılık verdi. Olay, dün Esenyurt'ta yaşandı.

TAKSİMETREYİ DURAKTAN ÇIKARKEN AÇTI

İddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, aracın taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti. Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başlarken, bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti.

İTİRAZ EDİNCE YUMRUK ATTI

Bunun üzerine sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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