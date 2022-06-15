Türkiye Gazetesi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören bir kişi hayatını kaybetti. Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Çil'e tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

4 GÜN BOYUNCA YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

KKKA tanısı ile tedavi altına alınan Çil, 4 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Son can kaybı ile birlikte kentte bu yıl kene ısırması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Sağanak sonrası felaket Sivas'ı da vurdu: Sel suyu köprüyü yuttu Sivas'ta şiddetli sağanağın ardından sokaklar göle döndü, birçok mesire alanı sular altında kalırken, Gemerek ilçesi Hacıyusuf köyü Kasımbeyli mezrasında sel suları köprüyü yuttu.