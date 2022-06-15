Türkiye Gazetesi

Dövmeyi İngiltere’nin Manchester şehrindeki Dean Gunther (34) isimli sanatçı yaptı. Gunther’in ayaklara ayakkabının resmini çizmesi iki saat, dövmesini yapması ilave sekiz saat sürdü.

Sanatçı, müşterisinin ayaklarına meşhur bir markanın spor ayakkabısının dövmesini yaptığı görüntüleri TikTok ve Instagram’da yayımladı. Video kısa sürede iki milyondan fazla kişi tarafından seyredildi. Çoğu kullanıcı bunun parlak bir fikir olduğu yorumunda bulundu.

Bir kullanıcı, “Sürekli kalacak. Spor ayakkabılara servet harcamaktan kurtulacak” derken kimileri de adamın dövme yaparken çektiği acılara nasıl dayandığını sorguladı.

100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi dövme yakalattı Bursa'da iki farklı evden 100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövme yüzünden yakayı ele verdi.

Dövmelerini sildirince cildi çürümeye başladı Bodrum’da yaşayan, aslen Kafkas kökenli olan Burak Yıldızel (26), 2015 yılında annesi öldükten sonra bileğine ‘anne’ diye dövme yazdırdı. Kollarına ve omzuna çeşitli dövmeler yaptıran ve Çeçen bayrağı kazıtan Yıldızel, Özel Harekâtçı sınavlarının açılacağını duyunca dövmelerini sildirmek istedi.