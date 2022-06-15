Türkiye Gazetesi

Eşi Reyhan Korkmaz'ı, çocuklarının gözü önünde katleden Zeynel Abidin Korkmaz, duruşmadaki son savunmasında, “Bıçağı elinden almaya çalışırken boğazına isabet etti” dedi.. Mamak'ta dini nikahla birlikte olduğu kadın sebebi ile tartıştığı eşi Reyhan Korkmaz’ı 4 çocuğu evde bulunduğu esnada bıçaklayarak öldürmekten yargılanan inşaat işçisi Zeynel Abidin Korkmaz, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıktı. Salonda sanık Korkmaz'ın yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu.

“BIÇAĞI ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞAZINA İSABET ETTİ”

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Korkmaz, “Olay günü eve alışveriş yaptıktan sonra tıraş olup gittim. Duşa girdikten sonra odaya gelen eşim ‘O kadının yanından mı geliyorsun, o yüzden mi duşa girdin?’ dedi ve küfür etti. Ben bu kıskançlık durumunun böyle devam etmeyeceğini söyleyip, boşanma teklifinde bulundum. Bunu duyunca eşim kendisini öldüreceğini söyleyerek bıçağı kendi vücuduna vurmaya başladı. Bıçağı elinden almaya çalışırken de boğazına isabet etti. Kesinlikle o bıçağı ben vurmadım” dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Sanık avukatı ise olayın tasarlamayla gerçekleşmediğini, bıçaklamaya dair net bir delil olmadığını ve bu durumdaki şüphenin sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiğini beyan etti. Sanığın ve avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, sanık Korkmaz hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

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