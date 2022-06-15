Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe'de geçen yıl 10 Haziran günü Ukraynalı model Anzelika Srabiants (33), beşinci kattaki evin Fransız balkonundan aşağı düştü. Srabiants hayatını kaybederken köpek eğitmeni olan erkek arkadaşı Burak Ercan (32) gözaltına alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Tutuklanan Ercan hakkında “tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Zanlının yargılanmasına bugün başlandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık kendini savundu. Burak Ercan, Ukraynalı model ile olaydan yaklaşık 6 ay önce tanışıp sevgili olduklarını söyledi.

"ALNIMA VURDU, KANATTI"

Sevgilisinin uyuşturucu madde kullandığını ve alkol aldığını iddia eden Ercan "Birlikte yemek yedik. Taksiyle eve dönerken kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Eliyle alnımın sol tarafına vurdu. Yüzüğü geldi ve alnım kanadı. Taksi seyir halindeyken kapıyı açtı. Şoföre ‘Dur abi, bak alnımı ne yaptı, bırak insin’ dedim. Anzelika taksiden indi. Gece geç saatti. Caddede 2-3 tane genç vardı. Gençlerin Anzelika’ya laf attığını görünce peşinden gittim. Anzelika’yı gençlerin yanından uzaklaştırdım" dedi.

"DAHA ÖNCE BALKONDAN SARKMIŞTI"

Daha sonra taksiyle eve gittiklerini aktaran sanık "İçeri girdikten sonra konuşmadık. Yaklaşık 5-10 dakika sonra tuvaletten çıktım. Balkon tarafından Anzelika’nın sesi geldi. Daha önce de balkonda kendini sarkıtma, bağırma, çağırma şeklinde taşkınlıklar yapmıştı. Bunları anlattığım da hiçbir zaman kabul etmiyordu. Bu sebeple ayılınca kendisine göstermek üzere cep telefonuyla videoya aldım” diye konuştu.

"KEMERİMLE KURTARMA ÇALIŞIRKEN ELİMDEN KAYIP DÜŞTÜ"

Balkondan sarktığını ilk baş fark etmediğini belirten Ercan "Bunu görünce korku ve panikle telefonu bırakıp hemen yanına koştum. Önce elbisesinden tutup çekmeye çalıştım. Elbisesi kaydı. Sonra kollarını tuttum. Ben çekerken o da duvara tutunup çıkmaya çalıştı, o ara kaydı. Anzelika yapılı ve kilolu olduğu için çekemedim. O da gücümün yetmeyeceğini anladıi 'irileri bize yardım etsin' dedi. Aklıma kemerimi çıkarıp yukarı çekebileceğim geldi. Tek elimle Anzelika’nın kolundan tutup diğer elimle kemeri çıkarmaya uğraşırken elleri kaydı ve düştü" ifadelerini kullandı.

"SON ANDA YETİŞMEME RAĞMEN KURTARAMADIM"

Sanık, olaydan sonra aşağıya indiğini ve ambulans çağırdığını anlatarak "Ben Anzelika’yı itmedim, atmadım. Hiçbir kusurum ve kastım yok. Aramızda öldürmemi gerektirecek husumet de bulunmuyor. Hiç ciddi kavgamız da olmamıştır. Daha önce yaptığı gibi içkili olduğu için balkona sarktığı ve dengesini kaybettiği için düşmüştür. Son anda yetişmeme rağmen kurtaramadım” şeklinde konuştu.

MAHKEME ARA KARARI VERDİ

Bunun üzerine söz alan sanık avukatlarından Aydın Mollaoğlu, benzer konularda mahkemelerin beraat, savcılığın takipsizlik kararı verdiğine dair belgeleri mahkemeye sunarak “Öldürmek için bir sebep yoktur” dedi. Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, sanık Burak Ercan’ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Tahir Elçi cinayetinde Ahmet Davutoğlu tanık olarak dinlenecek Diyarbakır Sur ilçesinde yedi sene önce Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve iki polisin, PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edildi. Mahkeme, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Daha önce ise bu talep reddedilmişti.

Dehşete düşüren cinayet: Öldürüp gömdü... Sonra 'kurda kuşa yem olsun' diye geri çıkardı Kayseri'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Sevil Kutlu'yu öldürüp gömdüğü, ardından da gömdüğü yerden çıkarıp hayvanların yemesi için vadiye attığı iddia edilen katil zanlısı sağlık kontrolüne götürüldü.

Futbol cinayeti! Futbolcuların saldırısına uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya hayatını kaybetti El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Orta Amerika ülkesinde yaşanan bu trajik olay sonrası bir saldırgan tutuklandı.