Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine, yaz sezonu sonuna kadar midibüs ve otobüs tarzı araçların girişleri yasaklandı.

İlçe Trafik Komisyonunun kararı kapsamında, Geyikli-Bozcaada arasındaki feribot hattını, 19-32 kişilik midibüs ile otobüs tipi araçlar yaz sezonu boyunca kullanamayacak.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise yalnızca pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri feribotla geçiş yapabilecek.

Bozcaada İlçe Trafik Komisyonunun kararı 17 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli Yarın beklenen fırtına sebebiyle, Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler Kuzey Ege’nin tatil cenneti Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içki içti. Parti yaptıkları iddia edilen grup, şezlongları da kırıp, sahili çöp içerisinde bıraktı. Bozcaada Belediyesi o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösterdi.