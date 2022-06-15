Türkiye Gazetesi

Esenyurt Süleymaniye mahallesinde bulunan bir kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL’lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi isyan etti.

Duruma tepkisini iş yerinin ön cephesine, '44 bin TL fatura mı olur? Artık bıktık kapatıyoruz, hırsız var' yazılı pankart asarak gösteren esnaf, yetkililerden yardım istedi. 10 kişinin çalıştığı dükkânda elektriklerin kesildiğini söyleyerek iş yerini bugün itibariyle kapatıldığını dile getirdi.

KİRA 5 BİN TL, FATURA 44 BİN TL

Gelen elektrik faturasına tepki gösteren dükkan sahibi, “Canımıza tak etti artık son çareyi bu pankartı asmakta bulduk. 60 metre dükkana 44 bin TL fatura geliyor. Artık canımıza tak etti. Dükkanı bugün itibariyle kapattık zaten. Önceden 8-9 bin TL fatura geliyordu şimdi 44 bin TL. 2-3 fatura birikti ödeyemiyoruz, elektriğimizi de kestiler. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür, bu işe bir çare bulsunlar. Kiramız 5 bin TL, faturamız 44 bin TL soygun bu başka bir şey değil” dedi.

Afrin'de ‘Elektrik’ provokasyonu Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de halkın elektrik kesintilerini protesto amaçlı yürüyüşü terör örgütü PKK’nın eliyle provokasyona dönüştü.

Siyasetin gündemi elektrik tartışması CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ziyaret ettikleri evde elektrik olmadığı iddiasını sürdürürken, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ’den CHP’yi yalanlayan nitelikte ‘5 Nisan’dan beri kesinti yok’ açıklaması geldi.

Bu sistem elektrik faturasını 3'te bire düşürdü Ordu’da yaşayan emekli imam Ahmet Ergin, dere kenarına hurda malzemeleri de kullanarak kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını bedava karşılayabiliyor. Elektrik faturasının 3’te bir oranına düştüğünü söyleyen Ergin, imkanı olan herkesin yapması gerektiğini belirtiyor.