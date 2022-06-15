Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da camdan dışarıya bakan genç kız düşrek hayatını kaybetti. Altınşehir Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Miraç Narin, 3 katlı evlerinin penceresinden dışarıyı izlediği esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fatma Miraç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.