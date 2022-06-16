Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana’daki bir kamu hastanesi hematoloji bölümünde yatan hastalara istenen iki farklı markaya ait antikor yükseltilmesine yönelik her biri yaklaşık 20 bin lira olan 689 kutu ilacın el altından dışarıya satıldığı bilgisini ulaştı.

2 MİLYON 56 BİN LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucu AİDS ve lösemi hastalarının da kullandığı ilaçların, serviste yatan hastalara verilmediğini saptandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebekenin, hemşire ve Karaisalı Mal Müdürlüğü'nde görevli bir memurun sahte imzasıyla çıkartılan vergi levhası ile bankalardan kredi çekerek, hastalara verilmesi gereken ilaçların yasa dışı şekilde satın aldığı bu şekilde kamunun 2 milyon 56 bin lira zarara uğratıldığını belirledi.

HEMŞİRELERİN DE BULUNDUĞU 10 KİŞİYE GÖZALTI

İlaçların hastane dışına satılması ve satın alınması olayına karıştığı öne sürülen aralarında hemşirelerin de bulunduğu 10 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk saatlerinde operasyon için harekete geçti. 10 adrese eş zamanlı yapılan baskında haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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