Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kültepe ilçesinde kazı çalışmalarında 7 bin yıllık tohum bulunduğu gündem olmuştu. Çiftçiler 7 bin yıllık ata tohumun buğday sorununu bitireceğini iddia ederek ihraç da edilebileceğini ifade etmişti. TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Gençer, bu iddiaları cevapladı. Medya Ankara'da yer alan habere göre, Gençer buğday tohumlarının 7 bin yıllık olmasının imkansız olduğunu vurguladı. Gençer, "Bakın internette '7000 yıllık buğday tohumu adet 20 TL' diye ilan var. Bir tohumun 7 bin canlı kalması imkansızdır. Canlılığını yitirmiş bir buğday tanesini 20 liradan satmaya başlamışlar. Gençer ve uzmanlar tanesi 20 Liradan satılan buğday tanelerinin dolandırıcılık olduğunu belirtti.

7 BİN YILLIK BUĞDAY TOHUMU İDDİALARI

Çeşitli haber sitelerinde yer alan ve sosyal medyada yayılan haberlerde, üç yıl önce Kayseri Kültepe kazılarında bulunan küplerden çıkan yedi bin yıllık buğday veya arpa tohumları çıktığı ve bunların Marmaris veya Diyarbakır'da ekilerek çoğalttığı iddia edildi. İddiaya göre tohumlar bire 8 bin veriyor. İddia 2017'de tohumların Marmaris'te ekildiği şeklinde yayılsa da 2022'de Diyarbakır'da ekildiği şeklinde tekrar karşımıza çıkıyor.

TOHUM SANAYİCİ BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kültepe, Kayseri'nin 20 kilometre kuzeydoğusunda, tarihi ve doğal anayolların birleştiği bir noktada yer alıyor. İddia edildiği gibi buradaki yerleşimin 7 bin yıl öncesine dayandığı bilgisi doğru değil. Kazılar sonucunda, buradaki en eski yerleşimin Geç Katolik Çağ'a (M.Ö. 300-2500) ait olduğu, onu takip eden yerleşimlerin Eski Tunç Hitit, Frig, Hellenistik-Roma çağlarından olduğu tespit edilmiş. M.Ö. 2000'de, Kaniş Krallığı'nın merkezi ve Anadolu'daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri konumunda.

Tarihi küpte bulunmuştu! Ekimi yapılan 7 bin yıllık tohumdan müjdeli haber Kayseri'nin Kültepe ilçesindeki bulunan küplerden birinin içinden buğday tanesi çıkmıştı. Yine Muğla'nın Marmaris ilçesindeki arkeolojik kazılarda çıkarılan bir küpte de 7 bin yıllık Siyez buğdayı tohumu bulunmuş ve üretim için çalışmalar başlamıştı.