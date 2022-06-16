Türkiye Gazetesi

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 20 yaşındaki genç kzıdan acı haber geldi. Çorum'un Osmancık ilçesinde, Güney Mahallesi'ndeki evinden 14 Haziran'da ayrılan 20 yaşındaki Elif Akıllı'dan haber alamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti ve kzıları hakkında kayıp ihbarında bulundu. Genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında ilçedeki hemen hemen her noktanın güvenlik kameraları izlenerek kontrol edildi.

10 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ KIZILIRMAK NEHRİ'NDE BULUNDU

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, genç kızın en son Kızılırmak Nehri istikametine gittiğini belirledi. AFAD ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, genç kızın cansız bedeni, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kızılırmak Nehri üzerindeki Karaçay bendinde bulundu.

YÜRÜDÜĞÜ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sudan çıkartılan Akıllı'nın cesedi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Elif Akıllı'nın yolda yürüdüğü anlar, Kızılırmak Nehri yakınlarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yandı. Görüntüde genç kızın bir köpeği sevdikten sonra uzaklaşması görülüyor.

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