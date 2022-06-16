Türkiye Gazetesi

Sarıyer'de, İETT otobüsü ve bir aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Zekeriyaköy Kilyos Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, yoldan çıkan otobüs, ağaçlara çarparak durabildi.

5 YOLCU ARAÇTAN ÇIKARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışarak yaralanan otobüs şoförü ve 5 yolcu araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İstanbul’da konut fiyatları yüzde 142 arttı Konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 127, reel olarak ise yüzde 34,9 oranında arttı. İstanbul’da konut fiyatları yüzde 142 artarken Ankara konut fiyatları yüzde 130 arttı.