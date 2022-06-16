Türkiye Gazetesi

Kaçak yollarla İskenderun'a sokulan milyonlarca lira değerindeki balina kusmuğu ekipleri şaşırttı. Mersin'den İskenderun ilçesine ambergris balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu ve parfümlerin kalıcılığını artırmak için kullanılan, yanıcı ve çok değerli bir madde olan balina kusmuğu getirileceği bilgisi üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda içerisinde İ.B., S.S., M.M.D. ve H.A. isimli şahısların bulunduğu hafif ticari araç durduruldu.

4 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ BALİNA KUSMUĞU ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 16 kilogram gri balina kusmuğu ele geçirildi. Ele geçirilen balina kusmuğu Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken, konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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