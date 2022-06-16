Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki protokolle hayata geçirilen "Öğretmenim Elimi Tut" projesi kapsamında hastanede açılan sınıfta öğrenim gören kan, kanser ve kistik fibrozis hastası 31 çocuk için Prof. Dr. Işıl Barlan Konferans Salonu'nda karne ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğrencilerin koro performansıyla başlayan etkinlikte, derslerden kesitlere yer verilen video izletildi. Programda, ortaokul öğrencisi Şevval Tuncay, öğretmeninin çaldığı gitar eşliğinde şarkı söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, programda yaptığı konuşmada, kentte 6 bin 726 okul, 2 milyon 936 bin öğrenci ve 166 bin öğretmen bulunduğunu aktardı. Yarın tüm hanelerde karne heyecanı yaşanacağını ifade eden Yerlikaya, öğrenci, öğretmen ve velileri tebrik etti.

Karne töreninin ilkini hastanede düzenlediklerini belirten Yerlikaya, "2017'den itibaren, ilki burada olmak üzere, İstanbul'umuzda toplam 14 hastanemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz iş birliğinde 'Öğretmenim Elimi Tut' projesiyle 50 gönüllü öğretmenimizin kadirşinaslığı, fedakarlığıyla 1019 yavrumuza hastanelerimizde eğitim verildi. Evlerimizde de tedavi süreci devam eden, okula gelemeyen yavrularımız da var. 810 öğrencimiz 1450 öğretmenimizle birlikte onları da eğitim öğretim hayatlarından, arkadaşlarından geride bırakmıyoruz. Evlerine gidiyoruz, birebir onlarla ilgileniyoruz. İlkokul, ortaokul, lise, hangi eğitim sürecindeyse o eğitim sürecinde arkadaşlarından geri bırakmıyoruz." dedi.

Vali Yerlikaya, 12. sınıftan mezun olan Edibe Can ve İlayda Gülbeyaz'ın hafta sonu yapılacak üniversite sınavına gireceklerini aktararak, kendilerine başarılar diledi. Bu güzel hizmete vesile olan öğretmenleri ve sağlık çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, ebeveynleri de kutladı.

"Türkiye'de ilk defa bir mezuniyet törenini hastane sınıfında yapıyoruz"

MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gündüz de hastanede eğitimin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik verildiğini aktardı.

Prof. Dr. Gündüz, "Hastanemizde özellikle hematoloji ve onkoloji, ortopedi, beyin cerrahisi ve çocuk cerrahisi kliniklerinde başta olmak üzere uzun süreli tedavi gören ya da kronik hastalığı olan bugün için 11 ilkokul, 11 ortaokul ve 9 lise öğrencisi olmak üzere 31 öğrencimiz eğitimlerini hastane sınıfında tamamlamıştır. Okulumuzda 2 sınıf öğretmeni, 7 branş öğretmeni olmak üzere 9 öğretmenimiz gönüllü olarak destek vermektedir. Bugün 8 öğrencimizi mezun ediyoruz. Türkiye'de ilk defa bir mezuniyet törenini hastane sınıfında yapmış bulunuyoruz. Bunun gururu büyüktür." diye konuştu.

Başhekim Gündüz, zor koşullarda özverili çalışmaları ve emekleri sayesinde çocuklara umut olarak eğitimlerinden geri kalmamalarını sağladıkları için öğretmenlere şükranlarını sundu.

"Okuldan geri kalmadığımızı bilmek bizi mutlu ediyor"

Hastane sınıfında bir yıldır öğrenim gören ve 10. sınıftan mezun olan Berkay Arslan da büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan öğretmenlerine teşekkür etti.

Arslan, "Herkes okulunu bırakıp buraya geldi. Notlarımızı almak, okuldan geri kalmadığımızı bilmek bizi mutlu ediyor. Bu işe gönüllü olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Mezun öğrencilerden Edibe Can ise hastalığı nedeniyle bir yıldır okula gidemediğini, hastanede öğrenim gördüğünü anlattı. Can, "Öğretmenlerimiz, hiçbir eksiğimizin olmaması için çok çaba gösteriyor. Burada bütün derslerimizi tamamlıyoruz, üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Sınava hazırlanma süreci biraz zordu. Ama hocalarımız sayesinde hallettim diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Üniversitede sağlık bölümünde okumak istediğini aktaran Can, "Küçüklüğümden beri hastanedeyim, o yüzden kendimi yakın hissediyorum. Hem kendimi hem de başkalarını iyileştirmek istiyorum." diye konuştu.

Bir süredir lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Abdurrahman Aydın da 2. sınıfı bitirdiğini, eğitim sürecinin iyi geçtiğini söyledi.

Abdurrahman Aydın, derslerde mutlu olduğunu ve eğlendiğini, öğretmenini de sevdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Ali Yerlikaya, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Başhekim Prof. Dr. Gündüz öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyelerini verdi. Daha sonra, mezun olan 8 öğrenci kep attı.

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