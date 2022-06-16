Türkiye Gazetesi

Konya’da eşine ulaşamayan bir kadın, ekipler yardımıyla kapıyı açtırdığında korkunç bir tabloyla karşılaştı.Talihsiz adam, evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Halkabeğüş Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten evine gelen Hatice K. (65) kapı açılmayınca ve eşinden haber alamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Hatice K. yakınları ile birlikte durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri eve girdi. Ekipler, Abdullah K.'yi evde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdullah K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olayın şüpheli veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber alınamayan polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu Nevşehir’de kendisinden dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamadığı öğrenilen polis memuru peri bacalarının içerisinde ölü olarak bulundu.

25 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu Yalova’da 25 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Kadının cesedi ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.

Günlerdir haber alınamıyordu, cesedine ulaşıldı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde günlerdir haber alınamayan Hasan Aygül, evinde ölü bulundu.