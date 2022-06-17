Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: 17 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporu açıklandı, sağanak beklenen iller belli oldu. Haziran ayının başından bu yana süren soğuk hava dalgası yerini mevsim normallerine bırakırken sağanak ise yer yer devam ediyor. AFAD, Ankara, Çankırı, Çorum, Bolu, Karabük ve Kastamonu için uyarıda bulunurken, Meteoroloji ise İstanbul için gün verdi.

17 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

17 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

ANKARA DAHİL BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji'nin internet sitesinde Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kütahya ve Karabük için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı. Akşam saatlerinde ise Çorum il genelinde kuvvetli yağış beklendiği belirtilirken, bu illerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Az bulutlu 38