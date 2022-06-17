Türkiye Gazetesi

Gaziantepte görenleri, duyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. Yol kenarındaki minibüsü inceleyenler hayatının şokunu yaşadı çünkü minibüste bir kadın ve bir çocuğun cesedi vardı.

Vatandaşlar Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu kenarında park halindeki bir minibüsün içinde bir kadın ile çocuğu hareketsiz şekilde yatarken gördü. Dehşeti gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CESETLER HEM DARP EDİLMİŞ HEM BIÇAKLANMIŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede araç içerisinde hareketsiz şekilde yatan ve 5 aylık hamile olduğu belirlenen yabancı uyruklu Emine El A. (41) ile oğlu Halid M.'nin (4) feci şekilde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan feci olay sonrası bölgede geniş çaplı çalışma başlatılırken, öldürülen hamile kadın ile oğlunun cenazesi olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran jandarma ekipleri, öldürülen kadının yabancı uyruklu kocası Mustafa M.'yi (43) gözaltına aldı.

CENAZELER DEFNEDİLMESİ İÇİN SURİYE'YE GÖNDERİLDİ

Feci olay sonrası hayatını kaybeden hamile kadın ile 4 yaşındaki oğlunun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, defnedilmek üzere Suriye'ye gönderileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu koca Mustafa M.'nin jandarma karakolundaki işlemeleri sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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