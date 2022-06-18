Türkiye Gazetesi

İtalya-Avusturya sınırındaki Moena köyü sakinlerinin tam 339 yıldır süregelen Türk hayranlıkları var. İkinci Viyana Kuşatması sırasında Balaban Hasan adlı Osmanlı askeri Türk yeniçeri, yaralı olarak İtalya'daki bu köye sığındı. Ölmek üzereyken, köyün sakinlerinin tedavisiyle şifa buldu. Daha sonra köyden bir kızla evlenen Balaban Hasan, o dönem kralın halktan istediği haksız vergilere karşı köylüyü harekete geçirdi. Vergi kaldırıldı ve köyün kahramanı olan bu Osmanlı askeri, ardında 339 yıllık bir miras bıraktı.





Köyün meydanında bir anıtı bulunan Balaban Hasan, askerlikte de önemli başarılara imza atmıştır. Bugün hâlâ Moena köyü halkı her yıl dönümünde Türk kıyafetleri ve Türk bayrakları ile sokağa çıkıyor. Meydandaki yeniçeri büstü hakkında ise "O bizim atamız, biz Türk’üz, burası da bizim Türkiye’miz!” diyorlar. Bu köyün sokaklarında İtalyan değil Türk bayrakları dalgalanıyor.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı'nın İsveç kralı için Rusya ile girdiği savaşı anlattı İsveç, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yaparak destek olmasıyla gündemden düşmezken, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı’nın İsveç kralı için Rusya ile girdiği savaşı hatırlattı. Rusya’dan kaçan İsveç Kralı’nın Osmanlıya sığındığını aktaran Ekinci, İsveç Kralı 12. Karl yıllarca ülkesini Osmanlı’dan idare etti dedi.