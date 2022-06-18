Türkiye Gazetesi

TACİHAN YONGACI | DEKORASYON

Modern dekore edilmiş bir salon için renk uyumu nedir?’ sorusunu cevaplamadan önce ‘renk nedir?’ konusuna değinmek daha faydalı olacaktır. Birbirine yakışan tonların bir arada kullanılması olarak ifade edebileceğimiz renk uyumları, hayat alanlarına çarpıcı bir görünüm kazandırmanın temel çıkış noktası olarak gösterilebilir. Çünkü renkler, duygusal ve psikolojik etkileri sebebiyle insanların ruh hâlini derinden etkileyebilir. Evlerimizi dekore ederken seçtiğimiz eşyalarda doğru renk kombinasyonlarını kullanmanın ne kadar önemli olduğu da bu noktada ortaya çıkıyor.

ZIT RENKLERİ BULUŞTURUN

Dekorasyonda dengeli bir renk dağılımı için bir takım kuralları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunlardan bazıları şöyle;

> Yaprak yeşili ya da toprak kahvesi gibi renkleri bir arada kullanarak hoş bir birleşim oluşturabilirsiniz.

> Birbiriyle zıt renkleri bir arada kullanarak da dekoratif ve şık bir görünüm elde edilebilir. Eğer zıt renkleri tercih edecekseniz halı ve mobilyaların zıt renkte olmaması önemli. Koltuğunuzun ya da yatağınızın üzerindeki yastıkları zıt renklerden seçerek renk uyumunu yakalayabilirsiniz.

> Karışık renkleri bir arada tercih ederek dilediğiniz gibi bir görünüm oluşturabilirsiniz. Fakat bu noktada renk seçimini olabildiğince dikkatli şekilde ve abartmadan yapmanız gerekiyor. Koyu ve açık renkleri birbiriyle kombinleyerek geniş ve ferah görünen alanlar elde edebilirsiniz. Parkeleriniz koyu renkte ise duvarlarınızı daha açık tonlarda boyatmanızı tavsiye ederiz.

> Eğer tavanların daha yüksek olduğu parizyen stile benzer bir tarz yakalamak istiyorsanız kapıların duvarlarla aynı renkte olmasına özen gösterebilirsiniz. Odaların geniş görünmesini istiyorsanız beyaz, bej gibi renkler tam size göre. Öte yandan antrenin koyu renge boyanması da içerideki odaların daha büyük görünmesini sağlayacaktır.

ÜÇLEMELERLE ORİJİNALE İMZA ATIN

Dekorasyonda renk uyumu tablosu olarak kullanılan renk çarkında farklı renkler yer alır. Bu çarkta yan yana dizilen her üç renk ise “analog renkler” olarak anılır. Mesela; sarı, yeşil ve mavi ya da sarı, turuncu ve kırmızı gibi... Bu üçlemelerden dilediğinizi seçerek, dekorasyonda renk kombinleri oluşturabilirsiniz. Renk çarkında birbirine eşit uzaklıkta yer alan üç farklı rengi kullanarak da son derece şık ve çarpıcı bir renk uyumu yakalayabilirsiniz. Mor, turuncu ve yeşil gibi değişik üçlemelerle capcanlı ve orijinal bir dekorasyona imza atmak çok kolay.

‘ÜÇE YEDİ’ ORANINDAN FAYDALANIN

“Kontrast” kelimesini duyunca ise aklınıza gelen tek ikili “siyah ve beyaz” olmasın! Renk çarkında birbirinin karşısında yer alan her ikili ile dekorasyonda göz alıcı kontrastlar oluşturabilirsiniz. Kırmızı ile yeşil, sarı ile mor, mavi ile turuncu gibi... Ufak bir tüyo daha isterseniz kontrast uygulamalarda 3’e 7 oranından faydalanabilirsiniz. Bu oranı mekânda baskın olmasını istediğiniz renkleri öne çıkarmak için de kullanabilirsiniz. Ya da monokromatik mekânlarda seçtiğiniz rengin farklı tonlarını mekânın %70’inde kullanırken kalan %30’unu nötr renklere ayırarak daha ferah ve göze hoş gözüken bir dekorasyona ulaşabilirsiniz. Modern ve minimal mekânlarda az renkle renk uyumu yakalamanız daha kolay olacaktır. Canlı renklerin hâkim olduğu bir dekorasyona etnik bir hava katmak isterseniz de kilim desenli aksesuarlara ve ikinci el mobilya seçeneklerine göz atmayı unutmayın!

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